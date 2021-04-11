Bloomberg analizi: Covid aşılamasında zengin ülkeler yoksul ülkelere göre '25 kat hızlı'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Bloomberg analizi: Covid aşılamasında zengin ülkeler yoksul ülkelere göre '25 kat hızlı'

BBC - Haberler | Dünya
Bloomberg analizi: Covid aşılamasında zengin ülkeler yoksul ülkelere göre '25 kat hızlı'

ABD Merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in veri analizi, varlıklı ülkelerde Covid-19 aşılarının, gelişmekte olan ülkelere oranla 25 kat daha hızlı yapıldığını ortaya koydu.

Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim

ABD Merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in veri analizi, varlıklı ülkelerde Covid-19 aşılarının, gelişmekte olan ülkelere oranla 25 kat daha hızlı yapıldığını ortaya koydu.

Bloomberg'in analizi, dünya nüfusunun yüzde 5'inin tam doz aşılanması için yeterli aşı geliştirilmiş olsa da, dağıtımda orantısızlık olduğuna dikkat çekti.

Analize göre, Perşembe günü itibariyle dünyadaki Covid aşılarının yüzde 40'ı küresel nüfusun yüzde 11'ini temsil eden 27 zengin ülkeye gitmişken, gelir düzeyi en düşük ülkelerden oluşan yüzde 11'lik kesime düşen pay, yüzde 1,6 ile sınırlı kaldı.

Analiz, Bloomberg'in aşı takibine yönelik kendi veri tabanına dayanıyor.

Ülkelerin refah düzeyi, nüfusu ve aşılara erişimini ölçen veri tabanı, 154 ülkeden 726 milyondan fazla aşılamayı dikkate alıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 8'ini temsil eden, çoğu düşük gelir düzeyine sahip 40'tan fazla ülkede ise, kamuya açık bir aşı takibi veri tabanı yok.

Veri analizinden öne çıkan başlıklar şöyle:





Aşılama yarışında hangi ülke nerede?

Bloomberg'in aşı takibi veri tabanı, ülkelerin aşılama yarışının da bir fotoğrafını çekiyor.

Bloomberg'in veri tabanına göre ABD, 174 milyondan fazla doz ile en fazla aşılama yapan ülke. ABD'yi 149 milyondan fazla doz ile Çin, Hindistan (94 milyondan fazla), Avrupa Birliği (87 milyondan fazla), İngiltere (37 milyondan fazla) ve Brezilya (28 milyondan fazla) takip ediyor.

Türkiye Bloomberg'in listesinde 7. sırada. Aşılar da ülke nüfusunun yüzde 10.9'una yetecek miktarda.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de aşı olanların sayısı 18 milyondan fazla.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bloomberg analizi: Covid aşılamasında zengin ülkeler yoksul ülkelere göre '25 kat hızlı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 10:37:24. #1.15#
title