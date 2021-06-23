Bloodborne ve Marvel's Avengers PlayStation Now'da en çok tercih edilen oyunlar oldu
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Bloodborne ve Marvel's Avengers PlayStation Now'da en çok tercih edilen oyunlar oldu

Bloodborne ve Marvel's Avengers PlayStation Now'da en çok tercih edilen oyunlar oldu
Playerbros - Haberler | Gamegar

İlkbahar'da en çok oynanan oyunlar listesinin başında Bloodborne geliyor

PlayStation'ın oyun servis sistemi PlayStation Now'da ilkbahar döneminin en çok oynanan oyunları açıklandı. Tıpkı gibi aylık ücret karşılığı belirli sayıda oyunun yer aldığı kütüphaneye erişim sağlayabildiğiniz bu PlayStation özel sisteminin milyonlarca abonesi bulunuyor. PSN malesef ülkemizde kullanıma açık değil.

PS4 ve PS5'te en çok tercih edilenler:

Marvel's Avengers

Horizon Zero Dawn

Call of Duty: Black Ops III

F1 2020

WWE 2K19

PC'de en çok tercih edilenler:

Bloodborne

Horizon Zero Dawn

The Last of Us

Marvel's Avengers

Detroir: Become Human

PlayStation Now kütüphanesi düzenli bir şekilde yenileniyor. Marvel's Avengers ve The Witcher 3: Wild Hunt 2 Ağustos tarihinde PSN'den kaldırılacak. PS4 özel oyunu Bloodborne souls türünde oyuncuların birçok beklentisini karşılamıştı. Öte yandan özellikle PC tarafında beklenen istatistiklerin çok altında kalan Marvel's Avengers'ın PSN'de en çok oynanan oyunlardan biri olması ilginç karşılanabilir.

Kaynak: Playerbros

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