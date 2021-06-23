Bloodborne ve Marvel's Avengers PlayStation Now'da en çok tercih edilen oyunlar oldu
İlkbahar'da en çok oynanan oyunlar listesinin başında Bloodborne geliyor
PlayStation'ın oyun servis sistemi PlayStation Now'da ilkbahar döneminin en çok oynanan oyunları açıklandı. Tıpkı gibi aylık ücret karşılığı belirli sayıda oyunun yer aldığı kütüphaneye erişim sağlayabildiğiniz bu PlayStation özel sisteminin milyonlarca abonesi bulunuyor. PSN malesef ülkemizde kullanıma açık değil.
PS4 ve PS5'te en çok tercih edilenler:
Marvel's Avengers
Horizon Zero Dawn
Call of Duty: Black Ops III
F1 2020
WWE 2K19
PC'de en çok tercih edilenler:
Bloodborne
Horizon Zero Dawn
The Last of Us
Marvel's Avengers
Detroir: Become Human
PlayStation Now kütüphanesi düzenli bir şekilde yenileniyor. Marvel's Avengers ve The Witcher 3: Wild Hunt 2 Ağustos tarihinde PSN'den kaldırılacak. PS4 özel oyunu Bloodborne souls türünde oyuncuların birçok beklentisini karşılamıştı. Öte yandan özellikle PC tarafında beklenen istatistiklerin çok altında kalan Marvel's Avengers'ın PSN'de en çok oynanan oyunlardan biri olması ilginç karşılanabilir.
Kaynak: Playerbros