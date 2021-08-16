Blokzincir teknolojisi tüm sektörleri dönüştürmeye hazır

Veri güvenliği alanında çığır açan blokzincir (Blockchain) teknolojisinin farklı sektörlere yönelik uygulamaları hızla artıyor.

"Blokzincir teknolojisi, veri güvenliği, transferi ve depolaması alanında yeni bir dönem başlattı" diyen LPS Bilişim Hizmetleri CEO'su Gökhan Önal,

LpsChain'in, 'veriyi bloklarda tutan ve ölçeklenebilir özgün blokzincir yapısıyla' tüm sektörlerin veri yönetimi, transferi ve depolama sistemi ihtiyaçlarını karşıladığını belirtiyor.

Tüm dünyada büyük bir trende dönüşen ve Sanayi 4.0'ın da 'sembolü' olarak konumlandırılan Blokzincir Teknolojisi, herhangi bir aracı olmadan milyarlarca akıllı nesnenin sorunsuz, güvenli ve senkronize bir şekilde işlemleri gerçekleştirmesini sağlayabiliyor. Bu teknolojinin farklı sektördeki kurumsal uygulamalarıysa hızla yaygınlaşıyor.

Uluslararası araştırma şirketi CB Insight'ın verilerine göre blokzincir şirketlerinin yıllık fonlanması 2017'den 2020'e kadar iki kattan fazla arttı. Araştırma şirketi blokzincir uygulamasına yönelik yatırımların 2023 yılında 16 milyar dolara ulaşacağını ve teknolojinin finans haricinde hizmet, sağlık, eğlence ve eğitim gibi önemli sektörlerden başlayarak veri güvenliği, transferi ve depolanması alanında yaygınlaşacağını tahmin ediyor.

LPS Bilişim Hizmetleri CEO'su Gökhan Önal, veri koruma, depolama ve yönetiminin her zamankinden daha kritik bir konu haline geldiğini ve blokzincir teknolojisinin de bu anlamda sektörleri dönüştüreceğini ifade ediyor.

"Dijital etkileşim ve işlemleri 'daha güvenli, denetlenebilir ve şeffaf yapma' özelliğiyle blokzincir teknolojisi giderek daha fazla önem kazanıyor. Özellikle de dijital teknolojileri rekabet avantajı sağlayan ve aynı zamanda inovasyona da olanak veren teknolojiler olarak gören tüm şirketler için bu teknoloji daha da ciddi bir önem arz ediyor diyebiliriz."

LPS Bilişim Hizmetleri'nin yerli bir teknoloji ve dünyanın ilk 'Blokzincir teknolojisine sahip veri yönetimi, transferi ve depolama sistemi' olarak sunduğu LpsChain global pazarda da özgün ve yenilikçi bir ürün olarak dikkat çekiyor.

Blokzincir teknolojisi kurumlara kritik öneme sahip birçok avantaj sağlıyor

Gökhan Önal, blokzincir teknolojisinin sağladığı temel avantajların 5 ana başlıkta, güvenlik, şeffaflık, denetlenebilirlik, yedekleme ve verimlilik olarak özetlenebileceğini belirterek, bu başlıklarla ilgili detayları ise şöyle aktarıyor:

"Güvenlik tarafında uçtan uca şifreleme metodu ile değiştirilemez bir işlem kaydı oluşturan blokzincir teknolojisi, verilere yalnızca dosya sahibi veya izin verilen kullanıcıların erişmesine olanak tanıyor. Ayrıca sistemde yer alan bilgiler de parçalara ayrılarak tek bir sunucu yerine birçok sunucuyu içeren bir bilgisayar ağında depolanıyor. Sunucu sayısı arttıkça sistemin güvenliği de artıyor ve dış tehditlere karşı kırılamaz bir yapı haline geliyor.

Blokzincirde kullanılan merkezi olmayan yapıya sahip dağıtılmış defter teknolojisiyle (DLT) ise veriler birden fazla alanda aynı şekilde kaydediliyor. Böylece veriler, erişim iznine sahip tüm kullanıcılar tarafından aynı anda görüntülenip ulaşılabiliyor ve her kullanıcın yapmış olduğu bütün işlemlerin kaydı tutuluyor. Bu da beraberinde şeffaflığı getiriyor.

Blokzincire kaydedilen veriler değiştirilemez ve verilerin kaydedildiği bloklar da taşınamaz özelliktedir. Bunlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapabilmek için ise yetkili kullanıcılardan özel izinler alınması gerekiyor. Ayrıca blokzincir üzerinde yapılan her değişiklik takip ediliyor ve bunlar sisteme kalıcı olarak kaydediliyor. Bu da sisteme denetlenebilirlik özelliğini kazandırıyor.

Verinin birçok kopyasının tutulduğu yedekleme ise, teknik arıza veya siber saldırı gibi durumlarda veri kaybının önüne geçilmesini sağlıyor. Her bir sunucuda, düğümlerde yer alan verilerin bir kopyası saklanıyor. Blokzincir teknolojisi ile şirketlerde yaşanan geçici veya daimî veri kayıplarının önüne geçiliyor.

Merkezi bir yapısı olmayan blokzincirde veri paylaşımları şu anda bilinen ve kullanılan sistemlere göre daha hızlıdır. Birçok farklı kurum-departmanın yer aldığı kompleks tedarik zincirlerinde verilerin hızlı bir şekilde birimler arasında güvenilir bir şekilde paylaşılması; yapılan operasyonun verimliliğini artırdığı gibi süreçleri de hızlandırıyor. Bu da verimliliğe ciddi bir katkı sağlıyor."

LpsChain gücünü blokzincir teknolojisinden alıyor

LPS Bilişim Hizmetleri CEO'su Gökhan Önal, bloklarda veriyi tutan ve ölçeklenebilir özgün blokzincir yapısında olan LpsChain'in blokzincir teknolojisinin sunduğu tüm avantajları bünyesinde barındırdığına dikkat çekiyor ve açıklamalarını şöyle tamamlıyor: "Gücünü blokzincir teknolojisinden alan tüm bu üstün özellikleriyle LpsChain, ticaret, finans, sigorta gibi sektörler ve veri gizliliğinin önem arz ettiği kamu kurumları, savunma, eğitim, sağlık, inşaat, Ar-GE, tedarik zinciri, gümrük işlemleri, finansman gibi tüm sektörlerin veri yönetimi, transferi ve depolama sistemi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılıyor."