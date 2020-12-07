Blokchain Migros'ta devreye girdi
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Blokchain Migros'ta devreye girdi

07.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:55
Blokchain Migros'ta devreye girdi

Migros, meyve ve sebze ürünlerinin tüm tedarik süreçlerine şeffaf bir şekilde erişme imkanı sunan blockchain teknolojisini devreye aldı.

Migros, meyve ve sebze ürünlerinin tüm tedarik süreçlerine şeffaf bir şekilde erişme imkanı sunan blockchain teknolojisini devreye aldı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, yeni teknoloji sayesinde, 750'den fazla meyve ve sebzenin raflara gelene kadar geçen tüm sürecine, ürünlerde yer alan MigrosBlockchain (MB) logosunu Migros Mobil Uygulaması'na okutarak ulaşabiliyor.

Migros'un, Microsoft ve Obase iş birliğiyle hayata geçirdiği blockchain altyapısıyla meyve ve sebze ürünleri, merkezi olmayan ve şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir block veri kayıt sistemine ekleniyor. Kayıt olan verilerin değiştirilmesine ve geriye dönük işlem yapılmasına olanak vermeyen sistem, güvenilir veriye ulaşabilme imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaretİcra Başkanı Özgür Tort, tüketim alışkanlıklarının ve beklentilerin değiştiği bu dönemde teknoloji ve dijitalleşmenin perakende sektörünün önemli bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Bu kapsamda perakende sektöründe bir ilk olarak, blockchain uygulamasının Migros'ta devreye girdiğini belirten Tort, şunları kaydetti:

"Sektöre yön verecek bu öncü uygulamamız ile meyve ve sebze ürünlerine dair bilgiler değiştirilemez bir şekilde kayıt altına alıyor. Böylece tedarik süreçlerine şeffaf bir şekilde erişim imkanı sunuyor. 'Blockchain ile Meyve Sebze Şeffaflık Projesi'ni öncelikle çalışanlarımızla test ettik ve ardından projeyi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Müşterilerimiz, 'MB' logolu ürünlerimizin tarladan mağazaya kadar olan yolculuğuna Migros Mobil uygulamasındaki Blockchain menüsünden kolaylıkla ulaşabiliyor."

"En kaliteli ve güvenilir ürün ve hizmet sunma taahhüdümüzün yansıması"

Dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticilerinin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum'un Perakende Başkanlığı görevini de üstlenen Tort, gıda güvenliği ile ürün bilgilerinin şeffaflığı ve tutarlılığı konularının global arenada da sektörün en önemli konuları arasında yer aldığını bildirdi.

Bunun gibi, ortak değer oluşturabilecek konularda Consumer Goods Forum çatısı altında kurulan koalisyonlarda perakendeci ve üretici şirketlerin bir araya gelerek çözüm geliştirdiğini aktaran Tort, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uçtan uca değer zincirinde ürün verilerinin standartlaştırılması alanında üzerinde çalışılan dijital sistemlerden biri de blockchain teknolojisi. Sürdürülebilir tarımın desteklenmesi odağımızla bu uygulamayı ülkemizde ilk olarak meyve-sebze alanında hayata geçirmek istedik. Sisteme dahil edilen ürün çeşidi ve kapsamı ile dünyadaki uygulamalar arasında öne çıkan projemiz aynı zamanda müşterilerimize en kaliteli ve güvenilir ürün ve hizmet sunma taahhüdümüzün de yansıması. Geleceğin perakendesine yön veren projelerimiz ve dijital alana yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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