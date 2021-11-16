"Blogger" olduklarını söyleyen Türk vatandaşları Ukrayna-Polonya sınırında yakalandı

Ukrayna, yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçmak isteyen Türk vatandaşlarını sınırda suçüstü yakaladı.

Son dönemlerde Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen Türk vatandaşlarının sayısında artış gözlemleniyor. Son olarak Avrupa hayali kuran ve yasadışı yollara başvurup, Ukrayna Sınır Muhafızları ekiplerince yakalanan Türk vatandaşları sayısı artıyor. Sınır muhafızlarının açıklamalarına göre, "Blogger" olduklarını söyleyerek çekime gittiklerini iddia eden Türk vatandaşları, şoföre verdikleri 700 dolar ile bir araç kiralayarak Polonya sınırına kadar gitmek üzere şoförle anlaştı. Sorguya alınan vatandaşların ifadelerinden anlaşıldığı üzere, şahısların araçla önce Avrupa Birliği sınırına gitmek istedikleri oradan da Almanya'ya geçmeyi planladıkları ortaya çıktı. Suçlarını itiraf eden ve aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet