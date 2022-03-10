Blogger Korzay, Mardin'de 24 saat içinde 7 tarihi mekanı tanıttı

MİDYAT, MARDİN (İHA) - Dünyanın birçok yerine gerçekleştirdiği gezilerle sosyal medyada tanıtım yaparak turizme destek sağlayan Gül Korzay, Mardin'de 24 saat içinde 7 tarihi yeri gezip tanıttı.

Dünyanın bir çok noktasına gerçekleştirdiği gezi turlarıyla sosyal medyada tanıtıp ve turizmin baş danışmanı haline gelen blogger Gül Korzay, bu kez Mardin'de 24 saat içinde 7 tarihi noktayı tanıttı. Korzay'ın Mardin'de 24 saate 7 farklı nokta başlığıyla paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Tarihe yolculuk"

Mardin'de gezdiği yerleri tek tek tanıtan Gül Korzay, tarihe yolculuk ettiğini kaydetti. Korzay, "Mardin Ulu Camii, Anadolu'nun en eski Ulu Camiilerinden biri ve gerçekten görülmeye değer bir mimarisi var. Mardin'in en eski camisi olma özelliğini taşıyan Ulu Caminin yapı stili daha sonra Mardin mimarisinde gelenek haline gelmiş. Mardin için duyduğum şu cümle beni çok etkilemişti, ne anlama geldiğini ancak buraya gelince anladım. 'Gündüzü seyranlık gecesi gerdanlık' derlerdi Mardin için. Çok doğruymuş. Özellikle akşam saatleri Mardin Kalesine bakıldığında, adeta bir kadının boynunda duran incilere, pırlantalara benziyor. Muhteşem bir görüntü karşısında büyülenmemek elde değil. Eski Mardin'de keşfettiğim bu iki muhteşem yerden sonra rotamı Midyat'a doğru çevirdim. Midyat'ta sonlanacak rotamın ilk durağı Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı. Milattan önce 5. yüzyılda inşa edilen manastır, muhteşem güzelliği ile günümüze kadar gelmiş. 640 yıl boyunca Süryani ve Ortodoksların merkezi olmuş. İçinde biri 400, biri 500 yıllık iki kürsü bulunmakta. ve bu kürsüler gerçek cevizden ve fildişi işlemeleri ile gerçek bir sanat eserleri. Bu kürsülerin günümüze kadar gelmesi ve hala kullanılıyor olması beni çok büyüledi. Sıradaki durağım Dara'da, 400 yıllık insan kemiklerinin bulunduğu bir toplu mezar ile karşılaştım. Gördüklerim karşısında şaşkınlığımı ve harabenin görsel güzelliği karşısında bölgeye hayran kaldım. Yolunuz bu taraflara düşerse mutlaka görülmesi gereken, görsel şölen tadında bir yapı. Dara Antik kentinin içindeki zindanlar bu gezide en çok etkilendiğim yer oldu. Bir dönem su deposu olarak a kullanılan bu zindan, Antik Kentin en görülesi noktası. Daha sonra Midyat'ta, dünyanın ayakta duran en eski Süryani Ortodoks manastırı Mor Gabriel Manastırı. Burası da yine Mardin'de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Tarihi ve hikayesi beni çok etkiledi. Son durağım, Midyat Konuk Evi. Dizilerde mekan olarak kullanılmasıyla da bilinir. Üç katlı bu muhteşem konaktan tüm Midyat görülüyor. En üst kattaki damdan gördüğüm manzara karşısında büyülendiğimi söylesem abartmış sayılmam. Midyat'a giden herkesin görmesi gereken bir manzara. Yapılacaklar listenize mutlaka eklemelisiniz" dedi. - MARDİN