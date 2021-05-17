Blogger Influencer Burak Özkoçak "Pandemi döneminde işler daha da yoğunlaştı"

Blogger Influencer Instagram fenomeni Burak Özkoçak pandemi döneminde işlerinin arttığını söyledi. Sosyal medyadaki uzmanlığı ve Instagram üzerindeki paylaşımları ile tanıdığımız Burak Özkoçak, pandemi döneminde insanların eve kapanması ve işletmelerin kapalı olmasından dolayı sanal platformların kullanımının arttığını ifade etti.

Bunun nedenleri hakkında da konuşan Burak Özkoçak "Pandemi döneminde çoğu işletme kapalı olduğu için internet ve sosyal medya üzerinden varlığını sürdürmeye çalıştı. Bu nedenle benim gibi sosyal medya uzmanlığı ve diğer sanal platform işi yapanların iş hacmi arttı. Dünyanın genelinde de durum böyle. Ama bizim ülkemizde çok daha fazla bir artış oldu." Dedi.

Blogger Influencer Burak Özkoçak bu konu hakkındaki değerlendirmelerine "İnsanlar pandemi döneminde kısmi kapanma, tam kapanma derken evde daha çok vakit geçirmeye başladı. Televizyondan ziyade sosyal medyada vakit geçiren insanlar sayesinde sosyal medyadaki talep de fazla oldu. Şimdi mahalledeki esnafın bile sosyal medya üzerinden satışları var. Bunun için de bir hesap açıp profesyonel olarak alakadar olmak zorunda kaldı. Bir influencer ile çalışan işletmeler çok daha fazla kitleye ulaşırken kendi çabaları ile hesabını yönetenler ise henüz varlık gösteremediler. Eğer profesyonel hesap açacaksanız bir sosyal medya uzmanından yardım almanız sizi rakiplerinizin önüne geçirecektir." Şeklindeki sözleriyle devam etti

1996 Doğumlu olan Burak Özkoçak, küçüklüğünden beri sosyal medya platformlarında vakit geçirdiğini söylüyor. Ayrıca sosyal medya uygulamalarının herkes tarafından pek bilinmeyen bazı özelliklerini keşfetmekten de ayrı bir haz aldığını ifade ediyor. Hatta bu sayede pek çok ünlünün kapatılan hesabını yeniden açmayı başardı. Bu merakı ona yeni iş kapıları açtı. Şimdi influencer ve girişimci olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Bültenler