Blogger Anneler Kimsesiz Çocuklar İçin Bir Araya Geldi

Blogger anneler kimsesiz çocuklar için bir araya geldi

SAMSUN - Samsun'da, "Senin de Annenim" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sosyal medyanın en ünlü blogger anneleri kimsesiz çocuklar için bir araya gelerek kimsesiz çocuklara tişörtler tasarladı.

Düzenlediği birbirinden anlamlı etkinliklerle her özel güne ayrı bir önem ve değer katan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi bu kez "Anneler Günü" nedeniyle önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Sosyal medyada verdikleri anlamlı mesajlar ve paylaşımlarıyla binlerce takipçiye ulaşan blogger anneler, kimsesiz çocuklara tişörtler tasarladı.

"Kimsesiz çocuklarımızın yanındayız"

Etkinlik hakkında bilgi veren Mutlu Anneler Platformu kurucusu Serap Oğuz Tan, anneler gününde kimsesiz çocuklarımıza "senin de annenim" demek istediklerini söyledi. Birer tişört tasarlayarak onları mutlu etmek, anneler günüde kimsesizliklerini bir nebze olsun hafifletmek ve o duygularını sevgiyle karşılık vermek üzere toplandıklarını ifade eden Tan, "Mutlu Anneler Platformu olarak bu tarz birçok sosyal sorumluluk projesi altına imzamız atıyoruz. Bu yıl kimsesiz çocuklarımızın yanındayız. İstanbul'da çok sevilen annelerle Türkiye'nin birçok yerinden gelen anneyle bir araya gelerek çocuklarımızı kucaklamak istedik" dedi.

Blogger anneler ise, Anneler Günü'nde en çok kimsesiz çocukların mutlu olmaya ihtiyaç olduğunu ve etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi.

Etkinlik kapsamında toplam 100 blogger anne Anneler Günü'ne özel 100 kimsesiz çocuğa tişörtler tasarladı. Tasarlanan tişörtleri Piazza yönetimi, anne ve babası olmayan çocukları ziyarete giderek, hediye edecek.

Kaynak: İHA