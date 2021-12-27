Blockchain ve Kripto Varlıklar Yer: Lisans Yerleşkesi Konferans Salonu

Tarih: 28/12/2021

Saat: 13. 30 - 15. 00

Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Programı tarafından düzenlenen "Blockchain ve Kripto Varlıklar" söyleşisi 28 Aralık 2021 Salı Günü Saat 13. 30'da Lisans Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleşecek. Open Money Şİrketi Kurucu Ortağı Osman Kuzucu'nun katılacağı söyleşiye bütün öğrencilerimiz davetlidir.

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