Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

24.10.2019 12:34

Ticaret Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Emin Torunoğlu, "Blockchain teknolojisi dış ticarette yaşadığımız problemlerin hepsine çözüm olabilecek bir teknoloji. Biz de çeşitli projelerle bu teknoloji üzerine bakanlığımızla çalışıyoruz." dedi.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) 1. Yıl Dönümü Etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Emin Torunoğlu, 9 Ocak 2019 tarihiyle BCTR'nin ilk kamu üyesi olduklarını belirterek, o günden bu yana blockchainin bakanlığın ilgilendiği teknolojilerin en başında geldiğini söyledi.

Endüstri 4.0 altında birçok teknolojinin büyük bir ekosistem haline geldiğini ifade eden Torunoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün bu ekosisteme kamunun doğru bir bakış açısıyla yaklaşması gerekiyor. Çünkü eski yönetim biçimleriyle bu yeni teknolojileri kamu politikalarına entegre etmek zor oluyor. Dolayısıyla bakanlığımızda sırf bu konuyla ilgilenmek üzere bir daire kuruldu. Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi'nin temel amacı yeni teknolojilere kamuyu hazırlamak ve kamunun bu teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak. Dış ve iç ticaretten sorumlu bir bakanlığız. Blockchain teknolojisinin çok fazla yaratabileceği değer var. Biz bunları kendi iş süreçlerimize entegre etmeye çalışıyoruz."

Torunoğlu, firmaların önündeki regülatif engelleri kaldırmayı da amaçladıklarını aktararak, "Anlamadığımız bir teknolojiyi regüle edemeyiz. Dolayısıyla firmaların bu gelen teknolojilere adapte olmasını sağlayacak mevzuat değişikliklerini yapma amacımız var. Yeni nesil teknolojilerin kullanılması için firmaların nasıl motive edileceği üzerine çalışıyoruz." diye konuştu.

Yeni nesil teknolojilerin sosyal yansımalarının olduğuna işaret eden Torunoğlu, blockchain teknolojisinin bazı süreçleri yıkması beklendiği için hazırlıklı olmak gerektiğini dile getirdi.

Torunoğlu, blockchain teknolojisinin ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını da sağladığını anlatarak, "Güven sorununu ortadan kaldırıyor. Blockchain teknolojisi dış ticarette yaşadığımız problemlerin hepsine çözüm olabilecek bir teknoloji. Biz de çeşitli projelerle bu teknoloji üzerine bakanlığımızla çalışıyoruz." diye konuştu.

Blockchain Türkiye Platformu'nun kendilerinin erişemeceği bir networkü sağladığını vurgulayan Torunoğlu, "Blockchain Türkiye Platformu üzerinden doğru kişilere erişebiliyoruz. Ortak proje yaptığımız birçok firma ile bu platform üzerinden tanıştık. Bu bizim için çok değerli." yorumunu yaptı

- "Blockchain uygulamaları daha açık denizlere açılmadı"

Blockchain Türkiye Platformu kurucu üyesi ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise blockchain uygulamalarının daha kıyılarda yürüdüğünü, açık denizlere henüz açılmadığını belirterek, "Gelecekte uygulamalar arttıkça fırsat ve tehlikeleri beraber göreceğiz." dedi.

Son 3-4 senede kripto paralar kadar küçük ve büyük girişimciyi heveslendiren başka bir kavram görmediğini ifade eden Eczacıbaşı, kripto paraların hala polemik konusu olduğuna işaret etti.

Eczacıbaşı, Blockchain Türkiye Platformu'nun kar amacı gütmediğini, bu teknoloji konusunda Türkiye'nin biraz da olsa önünü görmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yeni teknoloji ve yapıların alışılan kavramları kökünden sallayabileceğini anlatan Eczacıbaşı, ayrıca Blockchain Türkiye Platformu'ndan gurur duyduğunu dile getirdi.

- "Türkiye'nin emekleyen bir sistem içinde öne çıkmaması için hiçbir neden yok"

Blockchain Türkiye Platformu Kurucu Üyesi ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko da "Bugün hangi projelerinizde blockchain kullanırsınız?" sorusu üzerinden yola çıktıklarını belirterek, "Biz bu sorunun cevabını çok uzun süre veremedik, daha sonrasında elimizini taşın altına koymaya karar verdik. Kullanım alanı bulma arayışına girdik ve 2-3 senemizi vererek kullanım alanı bulduk." diye konuştu.

Canko, dünyada diğer ülkelerde de çok ileri safhalarda gelişmelerin olmadığını, Türkiye'nin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin emekleyen bir sistem içinde kendisini öne çıkarmaması için hiçbir neden yok. Hep birlikte bu dönüşümü anlamalı, bunun için çalışmalı ve bu dönüşüme adapte olmalıyız. Blockchain bir teknoloji değil yeni bir sistem. Düşünme sistemi ve ciddi felsefi devrim." dedi.

Soner Canko, bu teknoloji üzerinde gelişmek için daha fazla Ar-Ge, kavram ispatı projesi, eğitim, iş birliği, paylaşım ve sabretmek gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA