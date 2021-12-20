Blockchain teknoloji şirketinden 'soğuk cüzdan' kampanyası

Kripto para piyasasında giderek artan dolandırıcılık vakaları yatırımcıların soğuk cüzdan taleplerini artırdı. Blockchain teknolojileri şirketi Coinoxs, yıl sonuna özel soğuk cüzdan kampanyası başlattığını duyurdu.

Kripto para piyasasının herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına sahip olmaması, yatırımcıların güvenlik kaygılarını artırıyor. CoinMarketCap verilerine göre, 152 milyar dolara ulaşan merkeziyetsiz borsa (DeFi) türlerinin güvenlik açıklarından kaynaklanan kayıplar, 2020'de 12 milyar doları buldu. Bunun 10,5 milyarlık kısmı dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarından kaynaklandı. Türkiye'de Thodex'in ardından Vebitcoin, SmartTrade Coin, DogeCoin Mining ve Bitrota olmak üzere 5 kripto para şirketinin adının karıştığı dolandırıcılık soruşturmaları sürerken, cüzdanların çalınması ve usulsüz kullanılmasına yönelik güvenlik riskleri de gündemini koruyor. Blok zinciri veri tabanının ana bileşenlerinden biri olan soğuk cüzdanın yatırımları hırsızlık ve dolandırıcılık girişimlerine karşı güvenceye aldığını belirten Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, "Soğuk cüzdan, varlıklar için kontrolü tamamen yatırımcıya bırakan güvenli bir alan oluşturuyor. Güçlü bir bağışıklık sistemiyle varlıkların çalınması ya da yatırımcı bilgilerinin elde edilmesi için geliştirilen virüslere karşı geçit vermiyor. Varlıklar için anahtarının sadece yatırımcısında olduğu bir güvenlik duvarı oluşturuyor" dedi.

YATIRIMCILARI SOĞUK CÜZDAN KULLANMAYA TEŞVİK EDİYOR

Azizoğlu, yıl sonuna özel düzenledikleri kampanyaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Forbes, Techcrunch ve Bloomberg gibi global yayın kuruluşlarının tavsiye ettiği, dünyada aktif 1,5 milyon olmak üzere toplam 4 milyon kullanıcıya sahip, dünyanın en güvenilir soğuk cüzdanı Ledger ile varlıkların güvenceye alınmasını sağlıyoruz. 20 Aralık tarihinde başlattığımız yıl sonu kampanyamız ile yatırımcıları soğuk cüzdan kullanmaya teşvik edeceğiz. Kampanya kapsamında 1 Ocak 2022 tarihine kadar yüzde 10'luk indirim avantajının yanı sıra kurulum hizmeti de sunuyoruz. Yatırımcılarımız platformumuz üzerinden ya da ofisimize gelerek kampanyamızdan faydalanabiliyor."

YATIRIMCILARIN GÜVENLİĞİNİ 3'ÜNCÜ PARTİYE BIRAKMAYIN

Varlıkların sıcak cüzdanlarda tutulmasının, güvenliğin kripto para piyasalarına bırakılması anlamına geldiğini söyleyen Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, "Varlıkların güvenliğinde anahtar kelimeler yatırımcıların elini güçlendiriyor. Sıcak cüzdanlar ise güvenliği, 3. parti olarak kabul edilen borsaların kontrolüne teslim ediyor. Her ikisi de güvenlik beklentisini tek başına karşılamıyor. Yatırımcılar altın için nasıl bir kasaya güveniyorlarsa kripto para yatırımları için de soğuk cüzdana güvenmeliler" dedi.