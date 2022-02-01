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Blockchain tabanlı oyun ekonomisi 1 milyar dolara ulaştı

AA, Uğur Aslanhan - Ekonomi
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Blockchain tabanlı oyun ekonomisi 1 milyar dolara ulaştı

NFT'ler sanattan spora, müzikten oyun endüstrisine kadar her şeyi etkilerken, blockchain tabanlı oyun ekonomisi 1 milyar dolara ulaştı.

NFT'ler sanattan spora, müzikten oyun endüstrisine kadar her şeyi etkilerken, blockchain tabanlı oyun ekonomisi 1 milyar dolara ulaştı.

Casper açıklamasına göre, eğlence amaçlı oyun endüstrisi artık dijital koleksiyonerlerin ve oynayarak kazanmak isteyenlerin radarında.

Sınırlı üretimdeki dijital ürünlerin mülkiyetine dayanan NFT furyası, oyun endüstrisini de etkisi altına alıyor. 173 milyar dolarlık oyun endüstrisinin 1 milyar dolardan fazlasını blockchain tabanlı oyun pazarı oluşturuyor.

NFT'nin radarındaki yeni trendleri ve oyun endüstrisinin geleceğini inceleyen Casper'ın araştırmasına göre, NFT'nin oyun endüstrisine göz kırpması yeni bir süreci başlattı. P2E (play-to-earn) konseptli oyun pazarının gelişmesi, blockchain tabanlı NFT oyunlarının tüketilmesine olanak sağlıyor. Kazanmak için oynayanlar, yeni bir oyun kültürü oluştururken, koleksiyonerler oyunlardaki dijital mülkiyete odaklanıyor. Özellikle MOBA tarzı oyunlardaki karakterlere ait NFT'lerin sahibi olmak isteyen büyük bir kitle ve ekonomi oluşuyor.

Milyar dolarlık pazarda büyük çaplı şirketler henüz resmi aksiyon almazken oyuncuların çağrılarına kısa sürede kulak vermeleri bekleniyor. Birçok büyük üretici mevcut oyunlarının NFT'ye uygun versiyonları için çalışmalara başlama aşamasında. Casper Excalibur da gelecekte video oyun endüstrisini etkileyecek bu trendin karşısında oyun bilgisayarı üreticilerinin de üretim teknolojilerinde değişikliğe gidebileceğini aktarıyor.

Blockchain tabanlı oyunlara yönelen oyunseverlerin ilgisi yeni ihtiyaçları doğuyor. Bu özel alanda gereken ihtiyaçlara yönelik mobilizasyon, güç, performans ve tasarım ise Excalibur'da bulunuyor. Excalibur, güçlü teknolojik deneyimi, trend tasarımı ve yüksek çözünürlüklü ekran keyfini Excalibur G770, Excalibur G900 ve Excalibur G911 ile sunuyor.

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AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

oyunlar, Casper, Ekonomi, Haber

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