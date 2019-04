Blockchain Siber Güvenlik Tehditlerinde Etkin Bir Şekilde Kullanılabilir"

– ABD Temsilciler Meclisi üyesi Warren Davidson, kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerinin siber güvenlik tehditleri mücadelesinde ve geleneksel finans endüstrisindeki prosedürler ile çeşitli süreçlerin geliştirilmesinde etkin bir şekilde kullanılabileceğine dikkat çekti.

ABD merkezli birçok banka, 10 Nisan'da Finansal Hizmetler Komitesi'nin de yer aldığı Temsilciler Meclisi etkinliğinde, kriz sonrası dönemde finans endüstrisinin durumu ve kripto para birimleri ve blockchain teknolojileri ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Söz konusu etkinlikte konuşan Davidson, blockchain teknolojisine yönelik inancını yinelerken, bunun yanında ABD'nin söz konusu endüstri için uygulanabilir bir yönetmelik oluşturmada diğer ülkelerin gerisinde kaldığına dikkat çekti.

Geçen ay JPM Coin ismiyle kripto para birimleri endüstrisine adım atan JP Morgan CEO'su Jamie Dimon da kripto para birimlerine yasalara uygun bir şekilde yaptırım uygulandığı takdirde bankanın dijital varlıkları destekleyeceğini söyledi. Dimon, önceki açıklamalarında kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerini eleştirmiş ve kripto para birimlerinin "dolandırıcılıktan" başka bir şey olmadığını belirterek söz konusu teknolojinin devletlerin "çöküşüne" neden olacağını söylemişti.

Dimon'ın yanında New York Mellon Bankası CEO'su Charles Scharf da kripto para birimleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti:

"Kripto para birimleri çok yeni bir teknoloji ve şu an gerçek değere sahip bir para birimi olarak kullanılması gündemde henüz yer almıyor, biz de bu sebeple bu teknoloji ile ne yapmak istediğimize karar vermeye çalışıyoruz. Kara para aklama eylemleri ve Müşterini Tanı (Know Your Customer/ KYC) uygulamaları, sorun yaşadığımız iki ana başlık." - İstanbul

Kaynak: DHA