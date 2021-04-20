Blockchain nedir? Blockchain coin listesi nedir?
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Blockchain nedir? Blockchain coin listesi nedir?

Blockchain nedir? Blockchain coin listesi nedir?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Dijital para ve farklı dijital uygulamalarla birlikte hayatımıza giren blockchain nedir, blockchain coin listeleri merak ediliyor. Blockchain teknolojisiyle her türlü varlığın ve değerin takibini ve ticaretini yapmak mümkün oluyor. Peki, Blockchain teknolojisi nasıl çalışır?

Blokzincir çevrim içi (online) bir hesap defteri gibidir. Blokzincir yazılımı her türlü veriyi takip etmek için kullanılabilen dijital bir defterdir. Bu yazılım, diğer pek çok şeyin yanı sıra, mal akışını, para hareketlerini, sanat eserlerinin veya şiirlerin kime ait olduğunu takip edebilir. Sağlıktan nakliyeye spordan sanata, tasdik işlemlerinden oy kullanmaya kadar pek çok alanda blokzincir teknolojisi kullanılabilir.

BLOCKHAİN NEDİR?

Bloklardan oluşan zincir yapıdaki Blockchain, şifrelenmiş işlem takibini sağlayan dağıtık yapıdaki bir veritabanı sistemidir. Para transferlerinde her adım bir bloğu oluşturur. Örneğin göndericinin adı, gönderilen tutar gibi bilgilerden her biri bir bloktur. Transfer işlemi esnasında oluşturulan bu bloklar şifrelenir, asla değiştirilemez ve kırılamaz hale getirilir.

Bu bloklar tüm ağdaki herkese dağıtılır ve herkeste aynı şifreli bilgiler bulunur. Blockchain' in merkeziyetsizleştirilmiş olma prensibi bu teknolojiye dayanır.

Blok üzerindeki bilgiler sadece üzerlerinde belirtilen alıcı ve satıcı tarafından işlenebilir. Bununla birlikte Blockchain teknolojisi şeffaftır, isteyen herkes şu ana kadar birikmiş blokları inceleyip onları gözden geçirebilir.

Blockchain teknolojisi bireysel kullanıcılara dijital kimlik üzerinde control imkanı sağlar. Dolayısıyla küresel açık bir hesap defteri olan blockchain sadece kripto paraların üretiminde değil birçok farklı alanda saklama, yönetme ve depolama gibi işlemler için kullanılır.

Dijital kimliğe sağladığı imkan onu güven ekonomisinin anahtarı kılmaktadır. Bu açıdan blockchain sadece finans sektörü ile sınırlı kalmamakta, dijital teknolojinin sunduğu imkan işletmeler tarafından da fırsata dönüştürülmektedir. Bu yönüyle blockchain teknolojisinin dördüncü sanayi devriminin merkezinde yer aldığı öne sürülmektedir.

Önümüzdeki süreçte teknolojinin hayatımızda meydana getireceği büyük etkinin sosyal medya, büyük veri, robotlar ya da yapay zeka ile gerçekleşmeyeceğini ifade eden Don Tapscott gerçek devrimin sanal-dijital paranın temelini oluşturan blockchain olduğunu ifade ediyor. Blockchain teknolojisi ile farklı sektörlerin teknolojiyle entegre olmasını sağlayan önemli adımlar atılıyor.

Blockchain'in getirdiği fırsatlar; finans, sağlık, bilim, sanayi gibi farklı sektör ve alanlarda hayatımızı kolaylaştırıp, iş yapma şekillerini değiştiriyor.

BLOCKHAİN COİN LİSTESİ NEDİR?

Blockchain coin şifrelenmiş yapıda bulunan tüm coinlerdir.

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NEO Coin Yorum (19 Nisan): NEO Fiyat Analizi
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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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