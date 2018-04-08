Blockchain Güvenliği Konusunda E-Güven Neler Yapıyor?

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, E-GÜVEN'in blockchain güvenliği konusunda yaptığı faaliyetleri Wise TV'ye anlattı.

Blockchain'in çok güvenli bir ortam olduğunu, aynı zamanda da kimlikler bakımından anonim bir ortam olduğunu belirten Orhun, bankalar ve sigorta şirketleri gibi kurumların ise, müşterileri tanıma ihtiyacında olduğunu ve E-GÜVEN'in dijital kimliklerin blockchain'e entegre olarak blockchain'deki kimliksiz ortamı ihtiyaç duyulduğunda kimlikli ve daha güvenilir bir platform haline getirdiğini ifade etti.