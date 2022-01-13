Blinken, yeniden Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilen Halbusi'yi tebrik etti - Haberler
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Blinken, yeniden Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilen Halbusi'yi tebrik etti

Blinken, yeniden Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilen Halbusi'yi tebrik etti
AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığına (ITM) yeniden seçilen Muhammed Halbusi'yi tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığına (ITM) yeniden seçilen Muhammed Halbusi'yi tebrik etti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın gün içinde Halbusi'yi telefona aradığını açıkladı.

Price, "Blinken, Başkan'ı yeniden seçilmesinden dolayı kutladı ve ITM'nin Irak'ın demokratik sürecinde oynadığı rol ve Irak'ın ulusal egemenliğini koruma çalışmaları için takdirini dile getirdi." ifadelerine yer verdi.

Blinken'ın Irak'ın karşı karşıya olduğu acil sorunları ele alacak yeni bir hükümetin kurulması da dahil olmak üzere gelecekteki önemli çalışmaları da Halbusi ile görüştüğünü kaydeden Price, "Bakan, istikrarlı, müreffeh, demokratik ve birleşik bir Irak için ABD desteğinin altını çizdi." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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