Blinken, Venezuela muhalif lideri Guaido ile görüştü
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Blinken, Venezuela muhalif lideri Guaido ile görüştü

03.03.2021 05:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 05:20
Blinken, Venezuela muhalif lideri Guaido ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Venezuela Ulusal Meclisi (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ülkedeki son durumu görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Venezuela Ulusal Meclisi (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ülkedeki son durumu görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Guaido arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken ile ABD'nin "Venezuela'nın devlet başkanı" olarak tanıdığı Guaido, ülkedeki insani durumu ve sayıları giderek artan göçmenleri ele aldı.

Blinken'ın Guaido'ya olan desteğini dile getirdiği belirtilen açıklamada, "Bakan Blinken, Venezuela'da serbest ve adil seçimler yoluyla yeniden demokrasiye dönülmesinin önemini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin Avrupa Birliği ve Lima Grubu gibi ortaklarıyla birlikte "Venezuela'da (Guaido yönetimine) barışçıl geçişin nasıl mümkün olabileceği konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğu" kaydedildi.

Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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