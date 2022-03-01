Blinken ve Çavuşoğlu Ukrayna'yı Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price Bakan Blinken'ın Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Ukrayna konusunda son gelişmeleri ve Amerikalı yetkililerden gelen açıklamaları Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor.

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