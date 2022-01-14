Blinken, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı görüştü - Haberler
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Blinken, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı görüştü

Blinken, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı görüştü
AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da Ürdün Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da Ürdün Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın ABD-Ürdün stratejik ortaklığının bölgesel barış, güvenlik ve istikrar hedeflerini ilerletmedeki önemini vurguladıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlar, suya erişimin güvence altına alınması da dahil olmak üzere ekonomik büyümeyi ve fırsatları genişleten reformların uygulanmasının önemini konuştular. Bakan, Suriye'de siyasi bir çözüme ve İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli bir çözüme destek yoluyla ABD'nin bölgede istikrara olan bağlılığını yineledi." ifadeleri kullanıldı.

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