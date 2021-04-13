Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'ya "ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti
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Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'ya "ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti

Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'ya 'ABD'nin sarsılmaz desteğini' iletti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de görüştüğü Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba'ya "Rusya'nın artan agresifliği karşısında ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de görüştüğü Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba'ya "Rusya'nın artan agresifliği karşısında ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Brüksel'de temaslarına başlayan Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı.

Price, açıklamasında, "Blinken, Rusya'nın devam eden agresifliği karşısında ABD'nin, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini yeniden teyit etti." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna doğu sınırındaki adımları, "gerginliği artırmak amacıyla Rusya'nın kasıtlı eylemleri" şeklinde tanımlanırken, "Bakan, agresif retorik ve dezenformasyon, ateşkes ihlalleri ve işgal altındaki Kırım'da askeri hareketlilik gibi Rusya'nın kasıtlı eylemlerinden endişelidir." değerlendirmesi yapıldı.

İki bakanın ayrıca, Ukrayna'daki ekonomi ve hukuk reformlarının önemi ve ülkedeki yolsuzluğun giderilmesine yönelik adımları da ele aldığı kaydedildi.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

ABD yönetimi ise krizin tırmandığı Ukrayna'ya "Rusya karşısında" tam destek verdiğini ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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