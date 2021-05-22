Blinken: "Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır"
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Blinken: "Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır"

Blinken: 'Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ortak öncelikler konusunda NATO müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ortak öncelikler konusunda NATO müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Blinken, "Bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile tam da zamanında konuşma fırsatı buldum. Ortak öncelikler konusunda NATO müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Yunanistan ile yapıcı görüşmelere olan desteğimizi dile getirdim ve demokrasi ile insan haklarının önemini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ve Blinken telefon görüşmesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze'deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye'ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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