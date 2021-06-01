Blinken, Tacik mevkidaşı Muhriddin ile ikili ve bölgesel ilişkileri görüştü
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Blinken, Tacik mevkidaşı Muhriddin ile ikili ve bölgesel ilişkileri görüştü

Blinken, Tacik mevkidaşı Muhriddin ile ikili ve bölgesel ilişkileri görüştü
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Afgan barış süreci de dahil bölgesel konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Afgan barış süreci de dahil bölgesel konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ile Muhriddin arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin seyri değerlendirildi.

Blinken, ABD'nin Tacikistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelerken, Afgan barış süreci de dahil bölgesel konularda oynadığı roller dolayısıyla Tacikistan yönetimine teşekkür etti.

Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki sınır anlaşmazlığı konusuna da temas eden Blinken, nisan ayındaki çatışmalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve tansiyonun düşürülmesi çağrısı yaptı.

İki bakan, ABD ile Tacikistan arasındaki işbirliklerinin artırılması gerektiği hususunda da mutabık kaldı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında, sınır muhafızları arasında 28-30 Nisan tarihlerinde yaşanan çatışmanın ardından Kırgızistan, komşu ülke vatandaşlarına tüm kara ve hava sınır kapılarını kapatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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