Blinken, Suudi Arabistan ve BAE'li mevkidaşlarıyla Rusya-Ukrayna gerilimini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Farhan Al Saud ile Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasını, Yemen, Etiyopya ve Sudan'daki gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın bugün BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ve Suudi mevkidaşı Bin Farhan ile görüştüğünü duyurdu.

Price, "Bakan Blinken ve Şeyh Abdullah, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığılmasının yanı sıra Yemen, Etiyopya ve Sudan'daki gelişmeler de dahil olmak üzere diğer ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı." ifadelerini kullandı.

İkinci bir açıklamada da Blinken ve Bin Farhan'ın aynı konuları ele aldığını kaydeden Price, iki bakanın aynı zamanda Suudi Arabistan'taki insan hakları konusunu da görüştüğüne işaret etti.

Blinken, özellikle Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması ve Ukrayna'ya yönelik bir askeri harekat icra etmesine karşı çok sayıda mevkidaşı ile görüşmüştü.

Blinken, Bükreş Dokuzluğu ülkelerinin yanı sıra dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmüştü.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet