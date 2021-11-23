Blinken, Sudan Başbakanı Hamduk ve Egemenlik Konseyi Başkanı General Burhan ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdulfettah el-Burhan ile görüşerek Sudan'ın demokratik geçiş sürecini yeniden başlatmaları için hızla çalışmaya başlamaları konusunda teşvik ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'in Hamduk ve Burhan ile ayrı ayı telefonda görüştüğünü açıkladı. Price, "Bakan, her iki lideri de Sudan'ın demokratik geçişini tekrar rayına oturtmak için hızla çalışmaya teşvik etti. Başbakan Hamduk'un salıverilmesi ve göreve iade edilmesiyle atılan önemli ilk adımı takdir etti ancak geçiş sürecindeki görevlerine dikkati çekti." ifadelerini kullandı.

Bakanın geçiş sürecine halkın güvenini yeniden tesis etmek için tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu ifade eden Price, Blinken'in Sudan'da olağanüstü halin derhal kaldırılması için baskı yaptığını kaydetti. Price, "Bakan, tüm tarafların, Anayasa Deklarasyonu ve Juba Barış Anlaşması'nda belirtilen geçiş görevlerini uygulayarak Sudan'ın demokrasiye geçişini tamamlamaya odaklanmalarını yenilemeleri zorunluluğunun altını çizdi. ABD'nin barışçıl protestolara saygı gösterilmesi çağrısını yineledi ve güvenlik güçlerini göstericilere karşı şiddet kullanmaktan vazgeçmeye çağırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla dün siyasi anlaşmaya imza atmıştı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etmişti.

Başbakanlık Ofisi de Hamduk'un resmen görevine başladığını bildirmişti.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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