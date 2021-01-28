Blinken, Stoltenberg ile görüşmesinde "ABD'nin NATO'nun güçlendirilmesine olan bağlılığını" teyit etti
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Blinken, Stoltenberg ile görüşmesinde "ABD'nin NATO'nun güçlendirilmesine olan bağlılığını" teyit etti

28.01.2021 03:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 03:46
Blinken, Stoltenberg ile görüşmesinde

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde, "ABD'nin NATO'nun güçlendirilmesine olan bağlılığını" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde, "ABD'nin NATO'nun güçlendirilmesine olan bağlılığını" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken'ın Stoltenberg ile telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Blinken ve Stoltenberg'in, 2021 yılının ilk yarısında bir NATO Liderler Zirvesi düzenlenmesi için çalışmalara başlanması hususunda mutabık kaldığı aktarılarak "Bakan Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesinde, Biden yönetiminin, Transatlantik İttifakı'nın güçlendirilmesine ve canlandırılmasına olan bağlılığının altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları ile görüştü

Blinken ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Blinken, Avrupalı mevkidaşları ile görüşmelerinde NATO ittifakının önemini ve ABD ile bu ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin önemini bir kez daha dile getirdi.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken, salı günü Senatoda onay alarak görevine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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