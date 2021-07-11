Blinken, Srebrenitsa kurbanları için mesaj yayımladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Blinken, Srebrenitsa kurbanları için mesaj yayımladı Açıklaması

Blinken, Srebrenitsa kurbanları için mesaj yayımladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 26 yıl önce yaşanan Srebrenitsa soykırımı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Amerikan halkının katledilen 8 binden fazla kurbanın anılmasında Bosna Herkes halkının yanında olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 26 yıl önce yaşanan Srebrenitsa soykırımı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Amerikan halkının katledilen 8 binden fazla kurbanın anılmasında Bosna Herkes halkının yanında olduğunu ifade etti.

Blinken, Srebrenitsa'da 1995'te yapılan soykırımın yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. 26 yıl önce bugün yaşanan kıyımda 8 binden fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatan Blinken, "Amerikan halkı, öldürülen 8 binden fazla kurbanın anmasında Bosna Hersek halkının yanındadır. Sevdiklerini kaybedenlerin, ailelerinin ve onlar adına yorulmadan adalet arayanların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Blinken, geçmişin trajik olaylarının, istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için birlikte çalışmanın önemini ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

ABD'nin, Bosna Hersek ile uzun süredir devam eden dostluğuna derinden değer verdiğini kaydeden Blinken, "Tam Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda demokratik ve kapsayıcı bir Bosna Hersek ortak hedefimize bağlı kararlı bir ortak olmaya devam ediyoruz. Bu yıl dönümünde kurbanları anarken, gelecekte yaşanabilecek bu tür bir vahşeti önlemek için çalışma konusunda kararlılığımızı yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
ABD'de 34 günlük araştırma sonucu oldukça nadir olan Cam ahtapot görüntülendi
ABD'de 34 günlük araştırma sonucu oldukça nadir olan Cam ahtapot görüntülendi
Amerika'da sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu çıktı! Korku dolu dakikalar kameraya yansıdı
Amerika'da sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu çıktı! Korku dolu dakikalar kameraya yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Hulusi Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Ebru Gündeş Zeynep Bastık
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Blinken, Srebrenitsa kurbanları için mesaj yayımladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 19:16:46. #1.14#

title