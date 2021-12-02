Blinken: Rusya'yı Minsk anlaşmaları taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Blinken: Rusya'yı Minsk anlaşmaları taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Blinken: Rusya'yı Minsk anlaşmaları taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı kapsamında geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştüğünü açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı kapsamında geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştüğünü açıkladı.

Bakan Blinken görüşmeyle ilgili "Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı hakkında konuştum. ABD, Donbas'taki ihtilafa diplomatik bir çözüm bulunmasını destekliyor ve Rusya'yı Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.


Söylentiler ürkütücü! Rusya, evlerden yansıyan esrarengiz mor ışıkların peşine düştü

Söylentiler ürkütücü! Rusya, evlerden yansıyan esrarengiz mor ışıkların peşine düştü

 Oyuncak tabancayla soygun girişimi! Dükkan sahibi anlayınca olanlar oldu

Oyuncak tabancayla soygun girişimi! Dükkan sahibi anlayınca olanlar oldu

 Son Dakika! ABD'den Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

Son Dakika! ABD'den Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title