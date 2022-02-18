Blinken: "Rusya Ukrayna'yı İşgal Etmeyeceğini İlan Etmeli" - Haberler
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Blinken: "Rusya Ukrayna'yı İşgal Etmeyeceğini İlan Etmeli"

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna konusunda yaşanan son gelişmelerin ardından seyahat planlarını son anda değiştirerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna konusunda yaşanan son gelişmelerin ardından seyahat planlarını son anda değiştirerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı. Blinken'ın konuşmasından ayrıntıları ve Rusya'nın yanıtını Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor.

DailyMotion.com - Güncel

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