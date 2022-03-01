Blinken, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasını gündeme getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması gerektiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumuna katılan Blinken, konuşmasında Rusya'ya yüklendi.

Blinken, Rusya'nın sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'ya savaş açarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini, uluslararası barış ve güvenliğin temel ilkelerini hiçe saydığını ve bir insani krize neden olduğunu belirtti.

Rus saldırılarının okulları, hastaneleri, konutları hedef aldığına işaret eden Blinken, "Ukrayna genelinde milyonlarca insana içme suyu, donarak ölmemeleri için gaz ve elektrik sağlayan kritik altyapıları yok ediyorlar. Sivil otobüsler, arabalar ve hatta ambulanslar bombalandı. Rusya bunu her gün Ukrayna genelinde yapıyor." diye konuştu.

ABD'li bakan, saldırılarda onlarca sivilin öldürüldüğünü, yüzlerce sivilin de yaralandığını, yarım milyondan fazla insanın ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı. Blinken, şöyle devam etti:

"Başkan Putin, Ukrayna'nın demokratik olarak seçilmiş hükümetini devirme hedefinde başarılı olursa, insan hakları ve insani krizler daha da kötüleşecek. Rusya'nın Kırım işgalindeki yargısız infazlarına, faili meçhullerine, işkencelerine, keyfi gözaltılarına, etnik ve dini azınlıklara yönelik zulümlerine ve muhalifleri acımasızca bastırmasına bakın."

Konseyin insan hakları ihlallerini durdurmak için kurulduğuna değinen Blinken "Korkunç insan hakları ihlalleri gerçekleştirerek, büyük insani acılara neden olarak başka bir BM üye devletini işgal etmeye çalışan bir BM üye devletinin bu Konsey'de kalmasına izin verilip verilmeyeceği sorulması gereken makul bir sorudur." ifadelerini kullandı.

Blinken, konsey üyelerine de seslenerek bir tarafın mutlak sorumluluğunu krizin tüm taraflarına mal edecek açıklamaların yanlış olduğunu kaydetti.

Dünyanın birçok ülkesinde de insan hakları ihlalleri olduğunu belirten Blinken, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarına da değindi.

Blinken, "Çin'de hükümet, Sincan'da ağırlıklı olarak Müslüman Uygurlara ve diğer azınlık gruplarına karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor ve (BM İnsan Hakları) Yüksek Komiser'i oradaki durumla ilgili raporunu gecikmeden yayınlamaya çağırıyoruz." diye konuştu.