Blinken: "Rusya ile savaş riski taşıdığı için Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturamayız"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ile bir savaş riski taşıması nedeniyle Ukrayna'da uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle temaslarının ardından kameralar karşısına geçen Blinken, Rusya- Ukrayna savaşında son durumu değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının giderek artan şekilde sivil kayıplarına yol açtığını vurgulayan Blinken, "Dünya Rusya'nın hangi taktikleri kullandığını bundan önce özellikle Suriye'de gördü." dedi.

Blinken, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ardından Rusya ile Batı arasındaki duruma ilişkin, "Rusya bugün hiç olmadığı kadar izole edilmiş durumda, biz ise hiç olmadığı kadar birleşmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

"Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılar son bulmalı"

Bakan Blinken, Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının son derece tehlikeli bir adım olduğunun altını çizerek, "Rusya nükleer santrale yönelik saldırılarına derhal son vermeli ve oradaki sivil personele görevlerini yapabilme imkanı vermelidir." diye konuştu.

Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yönelik bir soruya yanıt veren ABD Dışişleri Bakanı, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ukrayna halkına olduğu kadar bu savaşın Ukrayna dışına yayılmaması konusunda da sorumluluğumuz var. Uçuşa yasak bölge gibi bir uygulamayı gerçekten yapabilmenin tek yolu, NATO uçaklarının Ukrayna hava sahasına gönderilmesi ve Rus uçaklarını vurması ki bu da kapsamlı bir savaşa yol açabilir. Biden'ın da açıkça dile getirdiği gibi Rusya ile bir savaşa girmeyeceğiz."

Blinken, Ukrayna'ya son bir yıl içinde yaklaşık 1 milyar dolarlık savunma yardımı yaptıklarını, kısa süre önce de 350 milyon dolarlık bir savunma yardımını duyurduklarını kaydederek, "Ukraynalıların ülkelerini savunabilmeleri için her şeyi yapıyoruz." dedi.

ABD'li bakan yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki silahların son dönemde Ukrayna'ya ulaştırıldığını da belirtti.