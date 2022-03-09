Blinken, Polonya'nın Ukrayna'ya uçak verilmesine ilişkin teklifindeki zorluklara işaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya silah ve savaş uçağı gönderilmesinin her ülkenin kendi kararı olduğunu belirterek Polonya'nın savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme teklifinde "birtakım zorluklar" olduğunu belirtti.

Blinken ve İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss, yaptıkları ikili görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

Antony Blinken, Ukrayna'ya silah ve savaş uçağı gönderilmesi konusunda her ülkenin kendi kararını vereceğinin altını çizdi.

Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmesi için ABD'nin Almanya'daki Ramstein'daki hava üssüne sevk etmeye ve bu uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Blinken, "Polonya'nın teklifi, bazı zorluklar içeriyor. Konu güvenlik yardımı olunca her şeyi doğru şekilde yapmak zorundayız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik yardımları konusunda diğer ülkeler ile konuşmaya devam ettiğinin altını çizen Blinken, ABD'nin de Ukrayna'ya yaklaşık 6,5 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladığına dikkati çekti.

Blinken'dan Rusya'ya "uzun ve kanlı savaş" uyarısı

Blinken, Rusya'nın şu ana kadar askeri planında Ukrayna'da birçok başarısızlığa uğradığını belirterek "Ukrayna halkı, Rusya kuvvetlerinin Ukrayna'da kalarak kurduğu kukla bir rejimi kabul etmeyecektir. Bu durumda savaş, Rusya'nın acı çekmeye devam ettiği uzun, kanlı ve bitik bir hale gelecektir." uyarısında bulundu.

ABD'nin Rusya'nın saldırıları nedeniyle acı çeken Ukrayna halkına desteğini sürdüreceğinin altını çizen Blinken, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in başarısız olacağından ve kısa vadede taktiksel kazançları ne olursa olsun Rusya'nın Ukrayna'da stratejik bir yenilgiye uğrayacağından eminim." görüşünü paylaştı.