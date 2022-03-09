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Blinken Paris'te Macron'la Görüştü

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile savaşına karşı mücadeleyi görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te biraraya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile savaşına karşı mücadeleyi görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te biraraya geldi

DailyMotion.com / Güncel

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