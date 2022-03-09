Blinken Paris'te Macron'la Görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile savaşına karşı mücadeleyi görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te biraraya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile savaşına karşı mücadeleyi görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te biraraya geldi
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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