Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin desteklenmesi amacıyla başlattığı Orta Doğu turu kapsamında geldiği Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin desteklenmesi amacıyla başlattığı Orta Doğu turu kapsamında geldiği Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında 21 Mayıs'ta varılan ateşkesi destekleme amacıyla başlattığı 4 günlük Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin'deki temaslarını tamamlamasının ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelmişti. Blinken, Kahire temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve İstihbarat Başkanı Abbas Kamel ile bir araya geldi.

ABD'nin Kahire büyükelçiliğini de ziyaret eden Blinken, büyükelçilik personeline hitaben yaptığı konuşmada, İsrailliler ve Filistinlilerin güven içinde yaşamaları için ABD ve Mısır'ın birlikte çalıştıklarını söyledi. Blinken, "Birlikte yakın çalışarak olumlu bir şey inşa ediyoruz" dedi.

Blinken, Mısır'daki temaslarının ardından Ürdün'e geçerek Kral II. Abdullah'la görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken dün gece gazetecilere verdiği röportajda, "Mısır, ateşkesin sağlanmasında kritik bir rol oynadı ve Ürdün de uzun süredir bölgede barış ve istikrarın sesi oldu" ifadelerini kullanmıştı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı