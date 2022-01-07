Blinken, masada Ukrayna olmadan Rusya ile Ukrayna'nın konuşulmayacağını belirtti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Blinken, masada Ukrayna olmadan Rusya ile Ukrayna'nın konuşulmayacağını belirtti

Blinken, masada Ukrayna olmadan Rusya ile Ukrayna'nın konuşulmayacağını belirtti
AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile görüşmelerde masada Ukrayna olmaksızın bu ülke konusunda konuşmayacaklarını vurguladığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile görüşmelerde masada Ukrayna olmaksızın bu ülke konusunda konuşmayacaklarını vurguladığı bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın, Ukraynalı mevkidaşı Dimirto ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Price, "Bakan Blinken, ABD'nin, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineledi." ifadesini kullandı

İki bakanın, ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yönelik olası yanıtlarını ve Ruslarla yapılacak diplomatik angajmanları ele aldığına işaret eden Price, "Bakan, 'masada Ukrayna olmadan (Rusya ile) Ukrayna'nın konuşulmayacağını' vurguladı." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan ve Rus diplomatlar, bu ayın sonuna doğru ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyalog Toplantıları'nda bir araya gelecekler.

NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu

NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu

 ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye geldi

ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye geldi

 Son dakika haber... Blinken, ABD'nin Kazakistan'ın anayasal kurumlarına tam desteğini yineledi

Son dakika haber... Blinken, ABD'nin Kazakistan'ın anayasal kurumlarına tam desteğini yineledi

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title