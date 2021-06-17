Blinken, Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'nı görüştü
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Blinken, Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'nı görüştü

Blinken, Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'nı görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile yaptığı telefon görüşmesinde 23 Haziran'da Berlin'de yapılacak Libya Konferansı ve aralık ayında düzenlenecek Libya genel seçimlerini konuştuğu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile yaptığı telefon görüşmesinde 23 Haziran'da Berlin'de yapılacak Libya Konferansı ve aralık ayında düzenlenecek Libya genel seçimlerini konuştuğu bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Libya Dışişleri Bakanı Nacla el-Manguş ile görüştü. İki bakan, 23 Haziran'da yapılacak Libya İkinci Berlin Konferansı'nı ele aldılar ve aralık 2021'de yapılacak ulusal seçimlerin önemini vurguladılar." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, 23 Ekim 2020'de yapılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gereğine dikkat çekildiğini kaydeden Price, iki bakanın Libya'daki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin derhal ülkeden çekilmesi gerektiğine vurgu yaptıklarını belirtti.

Price, Bakan Blinken ayrıca ABD'nin Libya'da siyasal çözüm çabalarına uluslararası anlamda katılımı artırma taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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