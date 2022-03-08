Blinken, Kuleba ile görüşmesinde Ukrayna'da artan sivil ölümlerini kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarını ve artan sivil ölümlerini kınadığı bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Kuleba'nın telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, görüşmede iki bakanın ABD'nin Ukrayna halkına ve hükümetine verdiği desteği görüştüğünü ve Bakan Blinken'ın "Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarını ve artan sivil ölümlerini kınadığını" ifade etti.

Sözcü, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Kuleba, Putin'in tercih savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları görüştü. Bakan, ABD'nin Rusya'nın önceden tasarlanmış ve sebepsiz saldırılarına direnmeye devam eden cesur Ukrayna halkıyla sarsılmaz dayanışmasını yineledi." ifadelerine yer verdi.