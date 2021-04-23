Blinken, Kazak, Kırgız, Tacik, Türkmen ve Özbek mevkidaşlarıyla görüştü
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Blinken, Kazak, Kırgız, Tacik, Türkmen ve Özbek mevkidaşlarıyla görüştü

Blinken, Kazak, Kırgız, Tacik, Türkmen ve Özbek mevkidaşlarıyla görüştü
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile çevrimiçi ortak bir görüşme gerçekleştirdi ve ABD ile bu ülkeler arasındaki iş birliği alanlarını değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile çevrimiçi ortak bir görüşme gerçekleştirdi ve ABD ile bu ülkeler arasındaki iş birliği alanlarını değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Türki Cumhuriyetlerin dışişleri bakanları arasındaki ortak görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre görüşmede, ABD ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki işbirliği alanlarının derinleştirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun artırılması hususları ele alındı.

Blinken, görüşmede bu ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı konusunda ABD'nin her zaman net bir tutum içinde olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Afganistan barış süreci, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve iklim değişikliği gibi konular da ele alındı.

ABD ile söz konusu 5 Türki Cumhuriyet arasında C5+1 adıyla yürütülen iş birliği platformu, ABD'nin Orta Asya ile ilişkilerini düzenlediği önemli bir platform olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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