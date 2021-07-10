Blinken Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Afganistan ve Lübnan'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan barış müzakereleri ve Katar'ın Lübnan ordusuna yapacağı gıda yardımını görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan barış müzakereleri ve Katar'ın Lübnan ordusuna yapacağı gıda yardımını görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel güvenlik meseleleri, Katar'ın Lübnan'a yakın zamanda yaptığı yardım taahhüdü ve Afganistan barış müzakerelerine verdiği destek hakkında konuştu." ifadelerini kullandı.

Price, açıklamasında, Blinken'ın Katar ile ABD arasındaki güçlü ortaklığın önemine vurgu yaptığını ve Dışişleri Bakanı Al Sani'ye Katar'ın bölgede barış ve güvenliği geliştirmedeki rolü için teşekkür ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri