Blinken'ın İsrail ziyaretinde gündem "ateşkes, Gazze'nin yeniden imarı ve İran dosyası"
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Blinken'ın İsrail ziyaretinde gündem "ateşkes, Gazze'nin yeniden imarı ve İran dosyası"

Blinken'ın İsrail ziyaretinde gündem 'ateşkes, Gazze'nin yeniden imarı ve İran dosyası'
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de Hamas'la varılan ateşkes sonrası bölgeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile "ateşkes, Gazze'nin yeniden imarı ve İran ile nükleer gelişmeler dosyasını" ele aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de Hamas'la varılan ateşkes sonrası bölgeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile "ateşkes, Gazze'nin yeniden imarı ve İran ile nükleer gelişmeler dosyasını" ele aldı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından Orta Doğu turuna çıkan Blinken, ilk durağı İsrail'de Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, "Eğer Hamas ateşkesi bozar, İsrail'e saldırırsa, karşılığımız gerçekten çok sert olur. Blinken ile Hamas'ın yeniden silahlandırılmasına yönelik önlemleri görüştük." dedi.

ABD'nin İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesine ilişkin müzakerelerin de görüşmelerde ele alındığını aktaran Netanyahu, "Umarız ABD, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmez çünkü bunun İran'ın nükleer silah elde etmesinin önündeki yolu açacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD'li Bakan ile ayrıca İsrail'in Arap ve İslam dünyasıyla normalleşmesini genişletme ve mevcut normalleşme anlaşmalarının güçlendirilmesi konusunu masaya yatırdıklarını söyledi. İsrail Başbakanı, 2018'de hayata geçirdikleri ve uluslararası toplum nezdinde eleştirilen "Yahudi devlet yasası" doğrultusunda, "İsrail'in bir Yahudi devleti olarak tanınması" çağrısı yaptı.

Öte yandan, Blinken, bölgeye ziyaretinin "ABD'nin İsrail'in güvenliğine desteğini vurgulamak, Batı Şeria ve Kudüs'te gerilimin düşürülmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yürütmek, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak, Filistin halkın ve Filistin yönetimiyle ilişkileri ilerletmek" amacı taşıdığını söyledi.

Netanyahu'ya ABD Başkanı Joe Biden'ın mesajını aktardığını ifade eden Blinken, "Washington, İsrail'in kendini savunma hakkına tam destek veriyor." diye konuştu.

"Gazze'nin insani ihtiyaçları karşılanmalı"

Şiddetin bir daha patlak vermemesi için yeniden imar çalışmalarının başlaması gerektiğini vurgulayan Blinken, "ABD, Gazze'nin yeniden imarı için uluslararası toplumu harekete geçirecek ve bizzat katkıda bulunacak. Gazze'nin insani ihtiyaçları karşılanmalı ve yeniden imar bir an önce başlamalı." ifadelerini kullandı.

Blinken, Gazze'nin imarı konusundaki yardımların "Hamas'ın eline ulaşmaması için ortaklarıyla çalışacağının" altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının yanı sıra Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakerelerin ve "İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı adımlarının" görüşüldüğünü aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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