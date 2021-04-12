Blinken ile İtalyan mevkidaşı Di Maio, Libya ile Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü
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Blinken ile İtalyan mevkidaşı Di Maio, Libya ile Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
Blinken ile İtalyan mevkidaşı Di Maio, Libya ile Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio arasındaki görüşmede Libya'daki son durum ile Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı ve "Rusya'nın bölgede askeri yığınak yapmaya son vermesi gerektiği" kaydedildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio arasındaki görüşmede Libya'daki son durum ile Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı ve "Rusya'nın bölgede askeri yığınak yapmaya son vermesi gerektiği" kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Washington'da Di Maio'yu ağırladığını ve ikili arasındaki görüşmede ABD-İtalya ittifakının ve iki halk arasındaki tarihi bağların öneminin vurgulandığını kaydetti.

Price'ın yazılı açıklamasına göre iki bakan, Libya'da siyasi istikrarın sağlanabilmesi ve aralık ayında seçimlerin yapılabilmesi için ülkelerinin somut desteklerini ortaya koydu ve Libya'da ateşkesin korunması gerektiğine atıf yaptı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına güçlü bir şekilde vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, "İki bakan, Rusya'nın Kırım ve Ukrayna sınırındaki tehlikeli askeri yığınağına son vermesi gerektiğini de ele aldı." ifadesine yer verildi.

Di Maio, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'ın Washington'da ağırladığı ilk mevkidaşı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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