Blinken ile Guterres Afganistan, Etiyopya ve Myanmar'ı görüştü
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Blinken ile Guterres Afganistan, Etiyopya ve Myanmar'ı görüştü

13.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:45
Blinken ile Guterres Afganistan, Etiyopya ve Myanmar'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmede Afganistan, Etiyopya ve Myanmar'daki son durum ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmede Afganistan, Etiyopya ve Myanmar'daki son durum ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre Blinken, Guterres'i arayarak bazı ülkelerdeki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Afganistan konusunda kapsamlı bir barışa ve siyasi bir çözüme ulaşılabilmesi noktasında gösterdiği çaba dolayısıyla Guterres'e teşekkür eden Blinken, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insani krizin ve vahşetin sona ermesi ve barışın tesis edilmesi için bölgesel ve uluslararası girişimler konusunda çağrı yaptı.

Açıklamaya göre Blinken, Myanmar'da demokratik yollarla seçilmiş yönetimin yeniden göreve dönmesi ve daha fazla şiddetin önlenmesi konusunda tüm ülkelerin BM kapsamında ortak hareket etmesinin önemine de ayrıca vurgu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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