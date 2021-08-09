Blinken'den "altyapı ve teknolojide Çin'in gerisinde kalıyoruz" uyarısı
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Blinken'den "altyapı ve teknolojide Çin'in gerisinde kalıyoruz" uyarısı

Blinken'den 'altyapı ve teknolojide Çin'in gerisinde kalıyoruz' uyarısı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, altyapı ve teknolojiyle ilgili bazı alanlarda Çin'in kendilerini geçtiğini ve gerekli atılımları gerçekleştirmemeleri halinde rekabet güçlerinin azalacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, altyapı ve teknolojiyle ilgili bazı alanlarda Çin'in kendilerini geçtiğini ve gerekli atılımları gerçekleştirmemeleri halinde rekabet güçlerinin azalacağını söyledi.

Maryland Üniversitesinde düzenlenen bir oturuma konuk olan Blinken, altyapı, inovasyon, bilim ve teknoloji alanlarında ABD'nin daha rekabetçi ve güçlü olması gerektiğini belirtti.

Blinken, Amerikan dış politikasının güçlü unsurlarından birinin de ABD'nin kendi içindeki altyapı ve teknolojik üstünlüğü olduğunu kaydetti.

Blinken, konuşmasında, "Altyapımızın dayanıklılığı ve inovasyondaki gücümüze karşı şunu söylemeliyim ki daha iyisini yapabiliriz. Bir zamanlar olduğumuz yerin gerisine düşüyoruz. Rakiplerimiz yavaş fakat emin bir şekilde aradaki farkı kapatıyor. Hatta bazı alanlarda önümüze geçtiler bile. Eğer bu trend devam ederse daha rekabetçi bir dünyada daha az rekabetçi oluruz." ifadelerini kullandı.

Çin'e doğrudan atıf yapan ABD'li Bakan, teknolojik birçok alanda Pekin'in hızlı adımlarla geldiğini ve kendilerinin daha aktif olması gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin altyapıda yeni hamleler başlatması gerektiğine işaret eden Blinken, "Örnek olarak Çin, bizim yılda harcadığımızın 3 katını altyapıya harcıyor." dedi.

Küresel ölçekte altyapıda ABD'nin şu an 13. sırada bulunduğunu hatırlatan Blinken, gerekli adımları atmazlarsa önlerindeki 12 ülkeyle aralarındaki farkın açılacağını belirtti.

Blinken, Çin ile Rusya'nın açık bir şekilde "ABD geriliyor" söylemini tekrarladıklarını kaydetti ancak ABD'nin birçok alanda en güçlü ülke olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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