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Blinken'dan Rusya'ya Sert Uyarı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Cleverly biraraya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Cleverly biraraya geldi

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