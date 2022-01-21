Blinken'dan Rusya'ya Sert Uyarı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Cleverly biraraya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Cleverly biraraya geldi
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