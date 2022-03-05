Blinken'dan Çinli mevkidaşına "Pekin'in adımlarını izliyoruz" iması - Haberler

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Blinken'dan Çinli mevkidaşına "Pekin'in adımlarını izliyoruz" iması

AA, Hakan Çopur - Güncel
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Blinken'dan Çinli mevkidaşına

Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında hangi ülkelerin nasıl pozisyon aldığını tüm dünyanın izlediğini belirtti.

Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında hangi ülkelerin nasıl pozisyon aldığını tüm dünyanın izlediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken ile Yi arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun ele alındığını kaydetti.

Açıklamada, "Bakan, temel özgürlük, kendi geleceğine karar verme ve egemenlik haklarına hangi ülkelerin destek verdiğini tüm dünyanın izlediğini vurguladı" ifadesiyle Washington'ın Pekin'in savaşla ilgili pozisyonunu not ettiğine işaret edildi.

Blinken'ın, Moskova'nın bu saldırıları karşısında ağır bir bedel ödeyeceğini Yi'ye ilettiği kaydedildi.

BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanmasına yönelik oylamada, Çin "çekimser" oy kullanmış, Washington yönetimi ise aleyhte ve çekimser oy kullanan ülkelerin Rusya'ya karşı tepkilerini göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

AA / Hakan Çopur - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Pekin, Rusya, Güncel, Haberler

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