Blinken, Çin Komünist Partisi üst düzey yöneticisi Yang ile Uygurların durumunu görüştü
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Blinken, Çin Komünist Partisi üst düzey yöneticisi Yang ile Uygurların durumunu görüştü

Blinken, Çin Komünist Partisi üst düzey yöneticisi Yang ile Uygurların durumunu görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı ile yaptığı telefon görüşmesinde birçok küresel ve bölgesel sorunun yanı sıra Çin'in Sincan bölgesindeki Uygurlara yönelik uygulamalarından duyduğu kaygıyı da...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı ile yaptığı telefon görüşmesinde birçok küresel ve bölgesel sorunun yanı sıra Çin'in Sincan bölgesindeki Uygurlara yönelik uygulamalarından duyduğu kaygıyı da gündeme getirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken ile Direktör Yang'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, iki yetkilinin Kore yarımadasının nükleerden arındırılması ve ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik politikasını ele aldığını duyurdu.

İkilinin İran, Myanmar ve küresel iklim krizi konularında da fikir alışverişinde bulunduğunu kaydeden Price, "Kovid-19 salgınına değinen Bakan, Çin'de Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının öncülüğünde devam eden ikinci faz çalışmaları dahil, virüsün kökenine ilişkin çabalarda işbirliği ve şeffaflığın önemini vurguladı." ifadelerini kullandı.

Blinken'ın Hong Kong'daki demokratik normların bozulması konusunda da kaygılarını dile getirdiği bilgisini paylaşan Price, "Bakan, ağırlıklı olarak Müslüman Uygurlara ve Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlık gruplarının üyelerine karşı devam eden soykırım ve insanlığa karşı suçlardan duyduğu endişenin altını çizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Price, Blinken'ın aynı zamanda Pekin yönetiminin Tayvan'a baskısı ve ülkedeki haksız tutuklamalardan da kaygı duyduklarını Yang'a ilettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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