Blinken, çevrimiçi ortamda Kenya ve Nijerya liderleri ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammedu Buhari ve Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve Dışişleri Bakanı Rachello Omamo ile çevrimiçi ortamda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammedu Buhari ve Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve Dışişleri Bakanı Rachello Omamo ile çevrimiçi ortamda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından iki görüşmeye yönelik yapılan açıklamada, Blinken'ın Nijerya liderleri ile küresel ekonomik iyileşme, Nijerya'nın güvenlik sorunları ve bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel iklim değişikliğinin Sahel bölgesi ile Çad Gölü Havzasına etkilerini ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan ve Cumhurbaşkanı (Buhari), ABD ile Nijerya arasındaki güçlü ortakların ortak demokratik değerler ve şeffaflık işbirliği üzerine kurulu olduğunu yinelediler. Bakan Blinken, ABD'nin çokuluslu kuruluşlara olan bağlığını yineledi ve Nijerya'nın küresel güvenlikte oynadığı yapıcı liderliğine dikkati çekti." ifadelerine yer verildi.

Diğer taraftan, Kenya Devlet Başkanı Kenyatta ve Dışişleri Bakanı Omamo ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada ise iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin ele alındığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Blinken'ın iki ülkenin de menfaatine olan demokrasi, insan hakları, ekonomik ilişkiler, yolsuzlukla mücadele, mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan ülkeleri destekleme, küresel sağlık, bölge güvenliği ve küresel iklim değişikliği konularındaki bağlılığını ifade ettiği belirtildi.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaşanan krizin de toplantıda ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Bakan Blinken, ABD'nin Tigray bölgesindeki insani durum ve insan hakları krizi konusundaki kaygılarını yineledi." denildi.

Açıklamada ayrıca, Blinken'ın, Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Fermacu'nun başkanlık süresinin uzatılmasının Somali'nin istikrarına ve El Şebab'a karşı mücadeleye tehdit teşkil ettiğini vurguladığı ifade edildi.

Seçim krizinin aylardır devam ettiği ülkede Cumhurbaşkanı Fermacu, 14 Nisan'da kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını ve bir sonraki seçimlerin "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılmasını kapsayan yasa tasarısını imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri