Blinken, Bosna Kasabı Miladiç'in cezasının onanmasıyla adaletin yerini bulduğunu açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Blinken, Bosna Kasabı Miladiç'in cezasının onanmasıyla adaletin yerini bulduğunu açıkladı

Blinken, Bosna Kasabı Miladiç'in cezasının onanmasıyla adaletin yerini bulduğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladiç'in müebbet hapis cezasını onamasıyla ilgili açıklamasında, kararın uzun zamandır beklenen adaleti getirdiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladiç'in müebbet hapis cezasını onamasıyla ilgili açıklamasında, kararın uzun zamandır beklenen adaleti getirdiğini ifade etti.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Kasabı Mladiç ile ilgili IRMCT kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Mladiç'i "Boşnak ve Hırvat nüfusu Sırpların kontrolündeki bölgeden kalıcı olarak çıkarmak için başlatılan korkunç kampanyanın kilit isimlerinden biri" olarak niteleyen Blinken,"Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının Ratko Mladiç'in soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından mahkumiyetini onaylayan bugünkü kararı, Bosna-Hersek'teki mağdurlara ve ailelerine uzun zamandır beklenen adaleti getirdi." ifadelerine yer verdi.

Blinken, Bosna-Hersek'te işlenen suçların, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarihin en karanlık sayfalarından biri olduğunu, faillerin tanıkları susturma, delilleri karartma ve tutuklanmaktan kaçma çabalarına rağmen adaletin yerini bulduğunu vurguladı.

Bugünkü kararın alınması için mücadele edenlere teşekkür eden Blinken, "Srebrenitsa'daki soykırımın 26. yıl dönümü yaklaşırken, Temyiz Kurulu'nun kararının mağdurlara ve sevdiklerine bir nebze olsun huzur getirmesini umuyoruz. Bu davada adaleti yerine getirmek için Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasına yıllarca süren çalışmalarından dolayı minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Srebrenitsa soykırımı ve Saraybosna kuşatmasından sorumlu tutuldu???????

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladiç, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulmuştu.

Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladiç'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Blinken, Bosna Kasabı Miladiç'in cezasının onanmasıyla adaletin yerini bulduğunu açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 00:16:09. #1.16#

title