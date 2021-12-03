Blinken, Bennet ile İran nükleer anlaşması ve Filistin sorununu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Naftali Bennett telefon görüşmesinde İsrail'in iki devletli çözüm çabalarını baltalayan, yasadışı yerleşim faaliyetleri dahil tek taraflı adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Bennett'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bakan Blinken ve Başbakan Bennett, güçlü ABD-İsrail ortaklığını teyit ettiler ve İran ve Viyana'da İran'ın nükleer programıyla ilgili devam eden müzakerelerin yanı sıra Kovid-19 salgının neden olduğu küresel sınamalar da dahil olmak üzere bölgesel güvenlik konularını ele aldılar. Bakan ayrıca, İsrail ve Filistin Yönetimi'nin, gerilimi artıran ve yerleşim faaliyetlerini ilerletmek de dahil olmak üzere, müzakere edilmiş iki devletli bir çözümü ilerletme çabalarını baltalayan tek taraflı adımlardan kaçınması gerektiğini şiddetle vurguladı."

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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