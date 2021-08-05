Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile barış sürecini görüştü
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Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile barış sürecini görüştü

Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile barış sürecini görüştü
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan'daki barış sürecinin hızlandırılması için atılabilecek adımları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan'daki barış sürecinin hızlandırılması için atılabilecek adımları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Abdullah arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken, Afganistan'daki siyasi müzakere ve barış sürecine ABD'nin verdiği desteğin aynı şekilde devam edeceğini Abdullah'a iletirken, barış sürecinin hızlandırılması için atılması gereken adımlarla ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Görüşmede iki isim de Taliban'ın saldırılarına tepkilerini dile getirirken, söz konusu saldırılara tüm uluslararası kamuoyunun da aynı şekilde tepki gösterdiğine işaret etti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre Taliban, 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezinin, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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