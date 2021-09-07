Blinken, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin Taliban tarafından rehin tutulduğu iddialarını yalanladı
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Blinken, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin Taliban tarafından rehin tutulduğu iddialarını yalanladı

Blinken, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin Taliban tarafından rehin tutulduğu iddialarını yalanladı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'dan bazı tahliye uçuşlarının geçerli seyahat belgesi olmayan yolculardan dolayı engellendiğini ancak Taliban tarafından "rehin alma durumunun" söz konusu olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'dan bazı tahliye uçuşlarının geçerli seyahat belgesi olmayan yolculardan dolayı engellendiğini ancak Taliban tarafından "rehin alma durumunun" söz konusu olmadığını söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da açıklamalarda bulunan Blinken, Taliban'ın Afganistan'dan ayrılmaya çalışan uçakların havalanmasına izin vermediği ve insanları orada rehin tuttuğu iddialarına ilişkin bir soruya, herhangi bir "rehine türü" durumdan haberdar olmadığı şeklinde yanıt verdi.

Blinken, "Taliban'ın, elinde geçerli bir belgeye sahip olanların çıkışını reddetmediğini anlıyorum ancak geçerli belgeleri olmayanların bu noktada ayrılamayacağını söylediler. Bütün bu insanlar bir araya toplandığından, bu, uçakların kalkmasına izin verilmediği anlamına geliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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